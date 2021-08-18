Единственным афганцем на Паралимпиаде в Токио станет пловец сборной беженцев

Пловец Аббас Карими станет единственным афганцем, который примет участие в Паралимпийских играх в Токио, сообщает Infobae.
Карими сбежал из Афганистана в 2013 году в 16 лет, сначала в Иран, потом в Турцию, где завоевал 15 медалей, в том числе победил на двух национальных чемпионатах. В 2016 году он получил статус беженца и смог принимать участие в международных соревнованиях. В 2017 году после серебра на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Мексике Карими стал первым беженцем, завоевавшим международную медаль. Сейчас он может стать первым спортсменом Паралимпийской сборной беженцев, выигравшим медаль Игр, так как команда беженцев впервые примет участие в Паралимпийских играх.
Спортсмен выступит на дистанции 50 метров баттерфляем и 50 метров на спине.
Сборная Афганистана отказалась от участия в Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Это связано с тяжёлой политической обстановкой в стране.
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