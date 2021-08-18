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Кристине Тимановской поступало предложение вернуться в Беларусь

Кристине Тимановской поступало предложение вернуться в Беларусь
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, попавшая в скандальную ситуацию на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), рассказала, поступали ли ей предложения вернуться на родину. В данный момент Тимановская находится в Польше, ей выдали гуманитарную визу.

«Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок — ей сказали: «Если ваша дочь вернётся, её никто трогать не будет». Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться. Но, естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду», — приводит слова Тимановской «Газета.Ru».

Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

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