Пловец Колесников о хейтерах: мы как Рамзан Кадыров — найдём их всех

Российский пловец Климент Колесников, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио, ответил хейтерам.
«Максимально обидно, потому что люди очень агрессивные и максимально странные. Можно долго о них плохо выражаться. В один день они с тобой, в другой тебя продали и болеют за американцев. Таким людям счастья, здоровья.
Мне-то наплевать, пусть льют хоть трёхэтажным. Просто удивительно наблюдать тот факт, что очень многие российские болельщики пишут — вот, что вы без флага поехали? Откровенно — человек сидит на диване и не занимался тем, что делаю я 18 лет. Пахал. Не нравится — окей, не смотри. Ну, зато можно зайти и наслаждаться срачем, как один другого поливает. Но мы все в одной стране живём. Может, такой настрой, потому что в жизни плохо, на работе устают. На спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем. Но это не дает права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров — найдём их всех (смеется)», — приводит слова Колесникова «Спорт-экспресс».
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