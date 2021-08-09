Евгений Рылов стал самым упоминаемым российским спортсменом в СМИ на Олимпиаде-2020

Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио (Япония) в плавании на дистанциях 100 и 200 метров на спине, стал самым упоминаемым российским спортсменом в СМИ на Олимпиаде. Об этом говорится в пресс-релизе «Медиалогии».
Количество упоминаний о Рылове в прессе во время Игр составило 11,8 тыс. раз. На втором месте по вниманию СМИ — Виталина Бацарашкина, принёсшая сборной России две золотые и одну серебряную медаль в пулевой стрельбе (9,8). Третьей стала фехтовальщица София Позднякова, завоевавшая две золотые медали (9,7).
Также в рейтинг вошли гимнаст Никита Нагорный (8,6), «художница» Дина Аверина (8,4), теннисистка Елена Веснина (7,4), гимнастка Ангелина Мельникова (7,2), пловец Климент Колесников (6,4), теннисистка Анастасия Павлюченкова (6,3) и другие.
- 9 августа 2021
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