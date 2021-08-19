Климент Колесников назвал нечестными терапевтические исключения в спорте

Российский пловец Климент Колесников высказался против терапевтических исключений для спортсменов. На Олимпийских играх в Токио (Япония) россиянин завоевал серебряную и бронзовую медали.
«Очень странно, что делают терапевтические исключения, когда у тебя ничего, никаких болезней нет, очень много стран, где такое возможно. Лучше за этим следить, а не за чистыми спортсменами.
Да, это нечестно, причем в открытом доступе же информация, по сути. С одной стороны, понимаю, к тем, у кого болезни, надо относиться лояльно, но с другой, если тебе так тяжело, то зачем ты сам себя гробишь? Хуже, когда их делают на пустом месте для улучшения выступлений, у нас в России так никогда не делали, никак ты не обойдешь эту систему. В последнее время я замечаю, что даже на зарубежных сайтах про плавание в комментариях к России отношение улучшается, это здорово», — приводит слова Колесникова «Спорт-Экспресс».
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