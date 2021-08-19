Олимпийский чемпион Батыргазиев намерен выступить на чемпионате мира среди военнослужащих

Чемпион Олимпийских игр в Токио (Япония) Альберт Батыргазиев намерен выступить на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих.

«Это очень важные соревнования для нашей страны. Мне хочется принять в них участие, у нас будет отбор. Постараюсь выйти на пик физической формы к старту турнира», — цитирует Батыргазиева ТАСС.



Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдет в Москве с 20 по 27 сентября.

Напомним, российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке со счётом 3:2 россиянин одолел представителя США Дюка Рейгана.

На Олимпийский играх в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.