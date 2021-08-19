ОКР рекомендовал Светлану Ромашину для выдвижения в комиссию спортсменов ВАДА

Самая титулованная синхронистка в истории — семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина рекомендована комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве кандидата в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Хочется грамотно представлять и защищать интересы наших спортсменов. Теперь у меня, надеюсь, появится больше времени для участия в этих процессах. В моих планах – продолжать изучать английский язык, пройти обучение на курсах дипломатии. Каждый из нас может сказать, что спорт – это наша жизнь, в которой мы хотим двигаться дальше», — приводит слова Ромашиной информационная служба ОКР.
Выборы в комиссию спортсменов EOK состоятся 2 октября в Хорватии, будут избраны шесть представителей летних и два – зимних видов спорта. В комиссию спортсменов ВАДА пять новых членов выберет руководство агентства.
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