Ромашина — о допинге: даже в Олимпийской деревне нельзя оставлять тарелку без присмотра

Самая титулованная синхронистка в истории — семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина рассказала, что в синхронном плавании нет допинга. Россиянка отметила, что даже в Олимпийской деревне всегда нужно следить за питанием.

«Нет такого допинга, который помог бы синхронисткам. Слава богу, в нашем виде спорта допинга нет. Можно говорить, что в других видах спорта что-то присутствует, но я буду говорить за себя и за свою команду, которая очень тщательно и трепетно относится к тому, что мы употребляем.

Даже находясь в Олимпийской деревне, ни в коем случае спортсмен не имеет права оставлять свою тарелку без присмотра, потому что в любой момент кто-то может пройти мимо и что-то подсыпать, а мы этого не заметим, всё должно быть отлажено, все должны быть внимательными», — сказала Ромашина в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, на Олимпийских играх в Токио (Япония) Светлана Ромашина завоевала две золотые медали и стала первой в истории семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.