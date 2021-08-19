Спортсменка из Афганистана просит помощи у международного паралимпийского комитета
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23-летняя паралимпийская спортсменка из Афганистана Закия Худадади, соревнующаяся в тхэквондо, обратилась за помощью к Международному паралимпийскому комитету (МПК). В данный момент Закия находится в Кабуле.
Ранее стало известно, что сборная Афганистана в полном составе намерена отказаться от участия в Паралимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) из-за тяжёлой политической обстановки в стране.
«Сейчас я не могу выйти из дома, чтобы купить что-то или потренироваться, так как не уверена в своей безопасности. Я, афганская женщина, от имени всех женщин нашей страны прошу вас о помощи. Я намерена участвовать в Паралимпийских играх в Токио. Пожалуйста, держите за меня кулаки и помогите», — приводит слова Худадади Kyodo.
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