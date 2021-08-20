В ОКР отреагировали на заявление FIG о честном судействе в гимнастике на Олимпиаде-2020

Руководитель делегации Олимпийской команды России на Играх в Токио Андрей Конокотин прокомментировал заявление Международной федерации гимнастики (FIG), признавшей судейство на Олимпиаде в Токио честным и непредвзятым.



«Параллельно с публикацией заявления, в адрес Олимпийского комитета России поступило письмо с пояснениями за подписью Генерального секретаря FIG, господина Николаса Буомпана. Важно отметить, что помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме чётко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами ещё в Токио – 7 и 8 августа.



Позиция Международной федерации гимнастики по итогам этого официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми я, как глава делегации ОКР, обращался в FIG и МОК.



Абсолютно формальную реакцию на наш первый запрос от 7 августа по факту ситуации с судейством в индивидуальном многоборье комментировать просто бессмысленно.



В документе, полученном нами сейчас, к сожалению, также не содержится никакой информации по объективному и детальному анализу решений каждого из судей, по соответствию выставленных Дине Авериной баллов с точки зрения независимой экспертизы, по отсутствию прямого или косвенного конфликта интересов при формировании бригады арбитров на данные соревнования, по факту более чем продолжительной паузы для подсчёта финальной оценки после заключительного выступления российской гимнастки.



Почему судьям, использующим высокотехнологичное программное обеспечение, потребовалось почти 7 минут, чтобы подсчитать баллы и объявить результат выступления Дины Авериной с лентой? По логике коллег из FIG общественность должна попросту удовлетвориться утверждением, что всё было сделано правильно?» — цитирует Конокотина официальный сайт ОКР.

Российские «художницы» на Играх-2020 не смогли выиграть золото. Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, сборная России — в групповом.