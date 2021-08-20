«Это может закончиться плохо». Батыршина — о реакции россиян на судейство гимнастики на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики, признавшей судейство на Олимпиаде в Токио справедливым и непредвзятым. Федерация также заявила, что угрозы судьям, обслуживавшим состязания по художественной гимнастике на Олимпийских играх, недопустимы.

«Я против любой травли, так называемого буллинга. С другой стороны, я понимаю российских болельщиков — они раздосадованы и, конечно же, недовольны. Особенно те, кто понимает в художественной гимнастике, кто пересмотрел все программы и выставил свои оценки. Но я всех призываю не угрожать, не травить судей и никого из технического комитета. Это всё может закончиться плохо. Это неправильно — угрозами никакой проблемы не решишь и ничего не добьёшься.

Наоборот: ситуацию можно ещё усугубить, и возможны какие-то штрафы против российской сборной. Так как наверняка судьям пишут российские болельщики. Так что боюсь, что могут быть санкции. Прошу всех успокоиться. Уже соревнования закончились, тем более официально федерация объявила, что судили правильно и непредвзято. Не надо усугублять ситуацию», — цитирует Батыршину «Газета.Ru».

Российские «художницы» на Играх-2020 не смогли выиграть золото. Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, сборная России — в групповом.