Вице-президент FIG подал дополнительный протест по поводу судейства в гимнастике на ОИ

Руководитель делегации Олимпийской команды России на Играх в Токио Андрей Конокотин сообщил, что первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Вчера, 19 августа, Международная федерация гимнастики выступила с заявлением, признав судейство на Олимпиаде в Токио честным и непредвзятым.

«Знаю, что Василий Титов, первый вице-президент Международной федерации гимнастики, не дожидаясь упомянутого публичного заявления FIG, направил от лица российской стороны дополнительный протест, который должен быть рассмотрен исполкомом организации.



Василия Николаевича, как и нас, не устроило отсутствие какой-либо содержательной реакции со стороны FIG. Считаем справедливым решение задействовать все доступные ресурсы, чтобы получить пояснения по актуальным и обоснованным вопросам.



Продолжаем работу, непрерывно оказываем поддержку, в том числе юридическую и дипломатическую, нашим коллегам из гимнастического сообщества и находимся в постоянном контакте с нашим представителем в FIG», — цитирует Конокотина официальный сайт ОКР.

Российские «художницы» на Играх-2020 не смогли выиграть золото. Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, сборная России — в групповом.