Губерниев: чтобы у судей не было вопросов, нужно готовить программы невероятного уровня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандале на соревнованиях по художественной гимнастике в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«В художественной гимнастике, переводя стрелки на футбол, нам мало забить на один мяч больше, чем соперник, нам нужно забивать на 5, на 7, на 10 мячей больше, чтобы, действительно, одержать победу. Потому что гегемония одной страны — не обязательно это может быть Россия — она, конечно, подспудно надоедает и судьям, и даже болельщикам. И для того, чтобы быть по-настоящему сильным, понимая прекрасно, что при прочих равных условиях, а, может быть, и не очень равных — появится какая-нибудь израильтянка, выронит предмет, но судьи как-то вот закроют на это глаза и — бац! — она олимпийская чемпионка.



Мы, действительно, глядя на всё, что происходит, просто обязаны делать значительно лучше, значительно сложнее и впечатлительней для болельщиков и судей для того, чтобы одерживать победы. Я тоже считаю, что израильтянка, мягко говоря, не совсем чемпионка. Но она тут вообще не при чём. Она очень хорошая спортсменка, пыталась бороться, и она олимпийская чемпионка, так или иначе. Но мы говорим про то, что, степень готовности нашего спортсмена для того, чтобы не было вопросов уж совсем никаких, должна быть космического масштаба.



Гегемония когда-нибудь заканчивается. И для того, чтобы попытаться максимально продлить это всё на фоне десятилетий, на фоне того, что другие страны очень сильно хотят, нужно готовить программы невероятного уровня, потому что при прочих равных условиях возможен вариант, когда судьи скажут: «Ну, послушайте, тут одна страна… А давайте будет чуть-чуть другая». Ещё строже подходить и к выбору ближайшего резерва, конкуренцию создавать.

Наступит день — сейчас скажу страшное, — очень надеюсь, что не при нашей жизни, но наступит день, когда наша группа в синхронном плавании проиграет. Не может одна команда 50, 100, 150 лет выигрывать. При каких обстоятельствах это произойдёт? Нам важно этот момент оттянуть, мы должны в этом «футбольном матче» не выигрывать 2:1, о чём я говорил, наша задача выиграть 7:0, 10:2, чтобы была пропасть между нами и нашими соперницами. Другого нам ничего не остаётся, хотим мы этого или нет», — приводит слова Губерниева «Эхо Москвы».