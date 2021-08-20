Федерация гимнастики Израиля: рады, что FIG поддерживает работу судей на Олимпиаде в Токио
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Федерация гимнастики Израиля сделала заявление после того, как Международная федерация гимнастики (FIG) официально утвердила результаты соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Мы ни на секунду не сомневались, что Линой Ашрам завоевала золотую медаль за свои навыки и мастерство. Мы, конечно, не удивлены результатами проверки и тестов, но рады, что Международная федерация гимнастики публично поддерживает результаты соревнований и работу судей, которая была безупречной», — приводит текст заявления Оlympics.sport5.co.il.
По итогам рассмотрения результатов финала израильская спортсменка Линой Ашрам остаётся с золотой медалью. У россиянки Дины Авериной — серебро.
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