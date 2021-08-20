Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Федерация гимнастики Израиля: рады, что FIG поддерживает работу судей на Олимпиаде в Токио

Федерация гимнастики Израиля: рады, что FIG поддерживает работу судей на Олимпиаде в Токио
Комментарии

Федерация гимнастики Израиля сделала заявление после того, как Международная федерация гимнастики (FIG) официально утвердила результаты соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Мы ни на секунду не сомневались, что Линой Ашрам завоевала золотую медаль за свои навыки и мастерство. Мы, конечно, не удивлены результатами проверки и тестов, но рады, что Международная федерация гимнастики публично поддерживает результаты соревнований и работу судей, которая была безупречной», — приводит текст заявления Оlympics.sport5.co.il.

По итогам рассмотрения результатов финала израильская спортсменка Линой Ашрам остаётся с золотой медалью. У россиянки Дины Авериной — серебро.

Новость по теме
FIG отказалась предоставить России судейские протоколы с соревнований гимнасток на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021