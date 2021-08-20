Вице-президент FIG прокомментировал новый протест по поводу судейства в гимнастике на ОИ

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов рассказал подробности о дополнительном протесте по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.



«Это не протест, а письмо с просьбой предоставить дополнительные данные относительно судейства. Кое-какие материалы нам уже предоставили. Поймите правильно, есть вещи, которые нам могут не показывать. Это внутренние документы, которые они имеют право не предоставлять.

В целом у нас рабочая обстановка, мы взаимодействуем. Мы не воюем, но требуем дополнительных материалов. Ситуация доходит до скандала? Я бы так не сказал, у нас рабочий процесс. Олимпийский комитет запрашивал материалы, FIG немного затянули, но сделали все. Теперь мы кое-что запросили. Посмотрим: отдадут — не отдадут. Какие шансы? Не хочу гадать на кофейной гуще. Будет так, как будет. Потом будем решать, что делать дальше», — цитирует Титова «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее руководитель делегации Олимпийской команды России на Играх в Токио Андрей Конокотин сообщил, что первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Вчера, 19 августа, Международная федерация гимнастики выступила с заявлением, признав судейство на Олимпиаде в Токио честным и непредвзятым.