В Токио прошёл протест против проведения Паралимпийских игр

В Токио 20 августа прошла акция протеста против проведения летней Паралимпиады. Игры-2020 для людей с ограниченными возможностями в столице Японии должны пройти с 24 августа по 5 сентября.
Как сообщает ТАСС, протестующие собрались около одного из гостевых домов японского правительства. Участники митинга выкрикивали лозунги с требованием отменить соревнования из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В акции приняли участие порядка 30 человек. Рядом с собравшимися дежурили японские полицейские, которые следили, чтобы протестующие не пытались проникнуть на территорию дворца. Никаких инцидентов замечено не было.
Это не первая акция протеста в Токио. Ранее люди регулярно собирались у спортивных сооружений и мест проведения соревнований во время прошедших Олимпийских игр.
Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали и заняла пятое место в медальном зачёте.
- 21 августа 2021
-
09:33
- 20 августа 2021
-
22:26
-
20:37
-
18:07
-
16:47
-
16:04
-
15:24
-
15:22
-
14:21
-
13:39
-
13:28
-
10:02
-
09:27
-
00:44
- 19 августа 2021
-
19:18
-
18:00
-
17:00
-
16:34
-
16:32
-
14:24
-
14:21
-
14:00
-
13:59
-
13:42
-
13:32
-
13:00
-
12:29
-
11:50
-
11:13
-
10:30
-
10:07
-
04:45
- 18 августа 2021
-
19:42
-
18:29
-
17:54