В Токио прошёл протест против проведения Паралимпийских игр

В Токио 20 августа прошла акция протеста против проведения летней Паралимпиады. Игры-2020 для людей с ограниченными возможностями в столице Японии должны пройти с 24 августа по 5 сентября.

Как сообщает ТАСС, протестующие собрались около одного из гостевых домов японского правительства. Участники митинга выкрикивали лозунги с требованием отменить соревнования из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В акции приняли участие порядка 30 человек. Рядом с собравшимися дежурили японские полицейские, которые следили, чтобы протестующие не пытались проникнуть на территорию дворца. Никаких инцидентов замечено не было.

Это не первая акция протеста в Токио. Ранее люди регулярно собирались у спортивных сооружений и мест проведения соревнований во время прошедших Олимпийских игр.

Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали и заняла пятое место в медальном зачёте.

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