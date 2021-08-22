Гимнастка Близнюк: на ОИ поняли, что судьи пытаются снять нас с пьедестала

Российская гимнастка Анастасия Близнюк прокомментировала выступление в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония). Сборная России завоевала серебро. Золото выиграла команда Болгарии, бронза досталась Италии.

«Когда мы выступали, мы были сосредоточены и нацелены на правильное исполнение. Хотели показать программу, над которой работали вместе с Ириной Александровной. Мы тренировались по 10 часов. Всё это время она сидела с нами в зале. Поэтому думали о том, как сделать правильно. Был чемпионат Европы в Болгарии, на котором мы заняли первое место. После этого ещё добавили в сложности 2 балла.

На Играх было непонимание. Мы вышли и сделали всё на максимальной сложности. А получили оценку на 1,3 балла ниже, чем у Болгарии. Поняли, что нас пытаются снять с пьедестала, а не просто поставить на 2-3 место. Конечно, Ирина Александровна нам давала наставления делать программу. Она была на связи, поддерживала нас. Нельзя было допускать серьёзных ошибок. Ирина Александровна говорила, что мы будем завершать Игры своим упражнением. Так и вышло.

Сделали всё, что требовалось, поэтому судьям не удалось нас опустить ещё ниже. Если бы мы допустили ошибку, на пьедестал бы не попали. Мы сделали всё, что требовалось, и гордимся этим. Сложность у нас была выше на 5-6 баллов. После возвращения в Москву узнала, что у Болгарии была в конце потеря на полбалла и ещё минус балл за сотрудничество. Получается минус 1,5 балла. Но у нас при чистом исполнении оценка была ниже чем у них.

Я понимала, что медаль не вернут и не надеялась на это. Нас оценили не так, как хотелось. На всех соревнованиях мы выигрывали. А тут мы ещё добавили и усложнили. Люди пишут, что у нас мяч не задерживается, а всё время летает», — сказала Близнюк в эфире «Матч ТВ».