Спортсменки из Афганистана нашли убежище в Австралии

Спортсменки из Афганистана в связи с напряжённой ситуацией в стране были эвакуированы в Австралию.
Неравнодушными людьми к судьбам афганок оказалась небольшая группа австралийцев, возглавляемая бывшими спортсменками.
Первый капитан футбольной команды Афганистана Халида Попал знала, что ждёт нынешних спортсменок и привлекла международное внимание к проблеме женщин Афганистана.
«Я чувствую такую сильную боль, я чувствую себя опустошённой, что ничего не могу поделать … Я вижу женщин, застрявших там, я слышу их голоса, дрожащие голоса напуганных женщин… Я чувствую себя беспомощной», — приводит слова Попал «Международная ассоциация спортивной прессы».
Бывший тренер команды Попал, американка Келли Линдсей заявила: «Люди всего мира должны собраться вместе и доставить их в безопасное место. Это не может быть связано с тем, есть ли у вас нужные документы, есть ли у вас удостоверение личности, есть ли у вас паспорт. Потому что у многих женщин в Афганистане даже нет удостоверения личности».
Олимпийская чемпионка пловчиха Никки Драйден, ныне юрист по правам человека, объединилась с юристом по правам человека ООН Элисон Баттиссон, чья специализация заключалась в оказании помощи беженцам в Австралии. Они составили список спортсменов, наиболее подверженных риску, и их иждивенцев — в общей сложности более 50 человек, среди которых была и Закия Худадади, ставшая первой женщиной-параспортсменкой, отобранной для участия в соревнованиях в Афганистане и которая должна была участвовать в Токио-2020.
Драйден ранее работала с бывшим капитаном сборная Австралии по футболу Крейгом Фостером, который имел доступ к министру иностранных дел Марис Пейн, а также привлёк двух национальных спортивных героев, которые лично обратились с просьбами к правительству: паралимпийского гонщика на инвалидных колясках Курта Фернли, который обратился к министру спорта Ричарду Колбеку, и участника зимних Олимпийских игр, ныне члена Федерального парламента Зали Стеггалл.
Таким образом, в течение трёх дней правительство Австралии согласилось принять 50 афганских спортсменов.
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