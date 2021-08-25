Пловчиха Шабалина принесла России первое золото на Паралимпиаде, установив мировой рекорд

Российская пловчиха Валерия Шабалина с мировым рекордом завоевала первое золото в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 на Паралимпийских играх в Токио (Япония).

Шабалина финишировала первой с результатом 1.03,59, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй стала австралийка Пейдж Леонхардт, третьей — её соотечественница Руби Сторм.

Напомним, сегодня, 25 августа в квалификационном заплыве россиянка Валерия Шабалина заняла первое место с новым паралимпийским рекордом. Спортсменка преодолела дистанцию за 1:05.37.

Ранее первую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио принёс Владимир Даниленко, завоевавший бронзу в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2.

Паралимпиада завершится 5 сентября. От российской команды на Игры заявлены 242 спортсмена.

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