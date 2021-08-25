Анастасия Гонтарь прокомментировала победу в финале в плавании на 50 м на Паралимпиаде

Российская пловчиха Анастасия Гонтарь, завоевавшая золотую награду в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх в Токио (Япония), поделилась эмоциями от победы.
«Неописуемые ощущения, просто фантастика! Когда я плыла в финале, была плотная борьба с соперницами, и я думала, что одна из них уже обогнала меня на финише. Я касаюсь бортика, и я первая, это что-то невероятное! На финише силы уже покидали меня. Я рассчитывала, конечно, попасть в призы, но не ожидала, что буду первой. Это была основная дистанция, именно на неё был расчёт.
Атмосферу на Паралимпиаде создают сами японцы, они очень дружелюбные. Не чувствуется, что ты приехал на соревнования, первые дни я думала, что приехала отдыхать. Все улыбаются, машут, все очень приветливые. А то, что я на Играх, осознала только вчера – волнение начало накатывать», — приводит слова Гонтарь «Р-Спорт».
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