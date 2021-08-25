Анастасия Гонтарь завоевала третье золото России на Паралимпиаде в Токио

Российская пловчиха Анастасия Гонтарь завоевала золотую награду в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх в Токио (Япония).

Россиянка в финале показала результат 27,38 секунды. Второе место заняла представительница Нидерландов Шанталь Зийдервельд, третья — канадская спортсменка Орели Ривар.

Напомним, ранее российский пловец Роман Жданов завоевал золото в плавании на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. Также Валерия Шабалина с мировым рекордом стала первой в финале на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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