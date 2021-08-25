Украинка подарила тренеру квартиру, полученную от государства за бронзу на Олимпиаде-2020

Призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в вольной борьбе, украинка Ирина Коляденко заявила, что отдаст подаренную за медаль государством квартиру своему личному тренеру – Владимиру Яременко.

«Вчера состоялось ещё одно важное и нужное событие в моей жизни. Губернатор Киевской области Володин Василий Геннадьевич передал мне ключи от квартиры в моём городе Ирпень. Что это значит для меня? Ну, чтобы вы понимали, у меня даже комнаты не было! Вот так сложилась моя жизнь. Мой собственный дом на самом деле был моей мечтой, не менее желанной, чем олимпийская медаль. А сегодня я держу право собственности на однокомнатную квартиру на 41 кв. метр. Завтра могу начать ремонтные работы. Но… Но за всеми моими победами стоит другой человек. Это мой тренер, с которым я работаю восемь лет, который не только тренирует меня, но и всегда был рядом. Да, это было непросто. Чтоб вы понимали, было такое время, когда он покупал мне одежду. Его маленькая дочь Татьяна и жена не видели его по несколько месяцев, потому что он постоянно был со мной на сборах. Нашёл средства, чтобы поддержать меня. Без собственного жилья! Я очень ценю вклад моего тренера в меня и понимаю, на какие жертвы он шёл ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеры остались без квартир, я всё равно хочу сказать своему тренеру спасибо! Отдайте квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Ты заслуживаешь её! А я продолжаю мечтать и работать над тем, чтобы реализовать эти мечты. А ты мне, как всегда, поможешь», — написала Коляденко на своей странице в «Фейсбуке».