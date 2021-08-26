«Все карты уже будут на моей стороне». Скалолазка Мешкова — о программе Олимпиады-2024

Трёхкратная чемпионка Европы по скалолазанию Виктория Мешкова подвела итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Мешкова заняла девятое место в квалификации, в финал выходили восемь спортсменок.

«На самом деле, я своим выступлением довольна. Отработала на максимуме, несмотря на то, что для нас это был очень стрессовый старт. Мы очень много волновались, потому что это большая ответственность — представлять страну, представлять скалолазание впервые на Олимпиаде.

В следующий раз все карты уже будут на моей стороне, поскольку в программе Олимпиады будут чистый боулдеринг и лазание на трудность — мои коронные дисциплины. И я не буду зависеть от выступлений других спортсменов, как это происходит в нынешнем олимпийском многоборье, где перемножаются результаты в трёх дисциплинах. Буквально один человек пониже на место — и всё кардинально меняется. С одной стороны, в Токио я недоработала, но могли быть и случайности, которые всё бы изменили. Хотя я сосредоточена именно на своих недоработках», — приводят слова Мешковой «Известия».

На Олимпиаде-2024 в скалолазании будут отдельно разыграны медали в скорости и в многоборье, в которое войдут трудность и боулдеринг.