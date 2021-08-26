Белявский — о снятии Байлз с Олимпиады в Токио: никакой речи об эгоизме не было

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский оценил ситуацию с американкой Симоной Байлз на Олимпийских играх в Токио, которая снялась с соревнований из-за психологических проблем.

«Ох, сложно. Не знаешь, что она переживала. Могу судить только как гимнаст: понимаю, почему она допустила ошибку на бревне в командном многоборье. Симона готовила очень сложный прыжок – двойное сальто углом, но почему-то стала прыгать другой, который исполняла раньше. Возможно, это наложилось. Ведь техника иная, разные подходы. Потерялась. Скорее всего, посчитала, что может больше навредить команде в таком состоянии и снялась. Я потом спрашивал у американских тренеров об их отношении к отказу. Сказали, что спокойно восприняли ситуацию, ведь сборная из-за нескольких ошибок могла лишиться места в тройке. Посчитали это правильным решением, никакой речи об эгоизме не было.

В сборной России, думаю, такая ситуация невозможна. Наши парни через три месяца после операции выходят. Никто за мою карьеру не отказывался выступать за сборную. В целом ни из-за какой проблемы не отказывались. С 2000-х не работаем с психологом. Рассказывали, что сборная начинала, но никто не мог найти общий язык со специалистами», — приводит слова Белявского Еurosport.