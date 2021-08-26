Белявский: не хотим создавать скандалы искусственно, как в фигурном катании

Олимпийский чемпион и капитан сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский рассказал, влияют ли резонансные ситуации и скандалы на популярность спорта.



«Конечно, влияют. Больше разговоров и даже скандалов, упоминаний конкретно этого вида спорта. Нам не раз говорили журналисты, что пора бы придумать что-то подобное, как у Медведевой и Загитовой на льду. Но мы всегда отвечали, что не хотим это создавать искусственно, как, я считаю, происходит в том же фигурном катании. С федерацией этот вопрос не обсуждался. Они консерваторы. «Спокойно работаем, завоёвываем медали дальше», – вот их логика. Сейчас менеджер сборной России – бывший гимнаст Эмин Гарибов – делает много. Соревнования проводятся на европейском уровне: большие экраны, толпа зрителей, разминочные залы, церемония открытия, награды MVP. Даже, например, такие мелочи как афиши на всю стену создают классную картинку. Когда приезжаю в Германию выступать за клуб, все думают, что гимнасты на родине – главные звезды», – приводит слова Белявского Еurosport.

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