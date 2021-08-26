Белявский: не хотим создавать скандалы искусственно, как в фигурном катании

Олимпийский чемпион и капитан сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский рассказал, влияют ли резонансные ситуации и скандалы на популярность спорта.
«Конечно, влияют. Больше разговоров и даже скандалов, упоминаний конкретно этого вида спорта. Нам не раз говорили журналисты, что пора бы придумать что-то подобное, как у Медведевой и Загитовой на льду. Но мы всегда отвечали, что не хотим это создавать искусственно, как, я считаю, происходит в том же фигурном катании. С федерацией этот вопрос не обсуждался. Они консерваторы. «Спокойно работаем, завоёвываем медали дальше», – вот их логика. Сейчас менеджер сборной России – бывший гимнаст Эмин Гарибов – делает много. Соревнования проводятся на европейском уровне: большие экраны, толпа зрителей, разминочные залы, церемония открытия, награды MVP. Даже, например, такие мелочи как афиши на всю стену создают классную картинку. Когда приезжаю в Германию выступать за клуб, все думают, что гимнасты на родине – главные звезды», – приводит слова Белявского Еurosport.
- 26 августа 2021
-
11:13
-
10:27
-
10:05
-
09:52
-
07:37
-
00:49
- 25 августа 2021
-
21:09
-
21:04
-
18:45
-
16:15
-
16:00
-
14:57
-
14:20
-
14:11
-
14:06
-
13:51
-
13:32
-
13:22
-
13:05
-
12:56
-
11:53
-
08:50
-
07:56
-
07:48
- 24 августа 2021
-
16:50
-
16:37
-
16:23
-
15:49
-
15:32
-
14:19
-
11:07
-
10:40
- 23 августа 2021
-
19:17
-
15:45
-
15:02