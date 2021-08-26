Велогонщик Асташов принес сборной России четвёртую золотую медаль Паралимпийских игр
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Российский велогонщик Михаил Асташов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио (Япония) в велоспорте на треке. Его золото стало четвёртым для сборной России.
Асташов выиграл индивидуальную гонку на 3000 метров в классе С, победив в финале канадца Тристена Чернове. Бронзовым призёром Игр стал китаец Ли Чжанъюй.
Также Асташов в квалификации Паралимпиады установил мировой рекорд — 3.35,954. Спортсмен родился без рук и ног.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.
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