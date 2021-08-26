Россияне Исаев и Бартасинский стали призёрами Паралимпиады на дистанции 100 метров брассом

Россиянин Артём Исаев завоевал серебро Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании на дистанции 100 метров брассом. Бронзовым призёром стал его соотечественник Дмитрий Бартасинский. Спортсмены выступали в категории SB3.

Победу с результатом 1.5,35 секунды одержал представитель Италии Стефано Раймонди. Исаев отстал от него на 2,1 секунды, Бартасинский — на 2,71.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 11 медалей: четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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