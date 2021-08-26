Россиянин Граничка принёс сборной второе серебро Паралимпийских игр в Токио

Российский пловец Андрей Граничка завоевал серебро Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании комплексным стилем на 200 м. Он преодолел дистанцию с результатом 2.40,92.
Золото с мировым рекордом завоевал колумбиец Нельсон Криспин Корсо (2.38,12), бронза у китайца Цзя Хунгуана (2.41,29).
На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе девять медалей: четыре золотых, две серебряных и три бронзовые.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.
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