Россиянин Граничка принёс сборной второе серебро Паралимпийских игр в Токио

Российский пловец Андрей Граничка завоевал серебро Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании комплексным стилем на 200 м. Он преодолел дистанцию с результатом 2.40,92.

Золото с мировым рекордом завоевал колумбиец Нельсон Криспин Корсо (2.38,12), бронза у китайца Цзя Хунгуана (2.41,29).

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе девять медалей: четыре золотых, две серебряных и три бронзовые.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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