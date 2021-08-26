Россиянин Шабуров завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в фехтовании на колясках

Россиянин Максим Шабуров завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках в категории А. Чемпионом стал британский спортсмен Пирс Гилливер.

В финальном поединке россиянин проиграл британцу со счетом 9:15.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 16 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.