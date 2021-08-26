Пловец Сотников завоевал бронзу в стометровке на Паралимпийских играх в Токио

Россиянин Владимир Сотников стал обладателем бронзы Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 метров на спине у мужчин. Он проплыл дистанцию за 59,86 секунды. Спортсмен выступал в классе S13.

Белорус Игорь Бокий стал первым, установив новый мировой рекорд. Николя Турбиде из Канады завоевал серебро.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 12 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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