Серебряный призёр Паралимпиады Исаев: год назад я вообще хотел уйти из плавания

Россиянин Артём Исаев, завоевавший серебро Паралимпийских игр в Токио (Япония) в плавании на дистанции 100 метров брассом и уступивший 2,1 секунды итальянцу Стефано Раймонди, прокомментировал свой результат.
«Планировалось быть первым, но, как обычно, стоит тебе войти в воду — и всё идет не так, как надо. Я очень рад своему результату, с мая улучшил его на 1,5 секунды. И очень рад за своего товарища, ставшего третьим, Дмитрия Бартасинского. Эта медаль для меня очень важна, потому что год назад я и не думал, что буду здесь выступать. Год назад я вообще хотел уйти из плавания, потому что после 2019 года стал безработным. Никакой поддержки у меня не было, только от спорткомплекса. Я не ушёл только из-за мамы, потому что она столько тянула меня всю жизнь. Теперь буду вдвойне работать дальше, и к следующему году итальянец, думаю, будет вторым», — приводит слова Исаева «Р-Спорт».
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