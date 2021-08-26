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Чемпион Паралимпиады, которому перепутали музыку на награждении, получит квартиру

Чемпион Паралимпиады, которому перепутали музыку на награждении, получит квартиру
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Российский велогонщик Михаил Асташов, который на Паралимпийских играх — 2020 в Токио завоевал золото в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С, по возвращении в Бурятию получит сертификат на покупку квартиры, полтора миллиона рублей и пожизненную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц, также выплаты полагаются и его тренеру.

«В республиканском законе чемпионам Паралимпийских и Олимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры от 70-80 кв. метров, единовременной денежной премии в размере 1,5 миллионов рублей, а также пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц», — приводит слова главы республики Алексея Цыденова «РИА Новости».

В ходе награждения Асташова в Токио организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета вместо Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Позже награждение было проведено повторно правильной музыкой.

В феврале 2020 года Асташов ради нового опыта устроился в сервис доставки еды «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге. Спортсмен, у которого с рождения нет рук и ног, выполнял свою работу на протезах.

Российскому чемпиону на награждении перепутали музыку. Неужели это просто ошибка? Российскому чемпиону на награждении перепутали музыку. Неужели это просто ошибка?
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