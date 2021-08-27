Российский легкоатлет Вдовин завоевал 25-ю медаль России на Паралимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал серебряным призером Паралимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 100 метров в классе T37. Вдовин финишировал с результатом 11,18 секунды.

Россиянин уступил американцу Нику Мэйхью, обновившему мировой рекорд. Его время — 10,95 секунды. Бронзовую медаль завоевал представитель Индонезии Саптойоги Пурномо (11,31 секунды).

Другой российский спортсмен Чермен Кобесов занял в финальном забеге четвертое место, финишировав за 11,32 секунды.

Медаль Вдовина стала для российской команды первой в лёгкой атлетике на соревнованиях в Токио.

На данный момент паралимпийская сборная России обошла Австралию и поднялась на третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 25 медалей: восемь золотых, семь серебряных и 10 бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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