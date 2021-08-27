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Легкоатлет Хинчагов добыл для России девятое золото Паралимпиады в Токио

Легкоатлет Хинчагов добыл для России девятое золото Паралимпиады в Токио
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Российский легкоатлет Альберт Хинчагов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио (Япония) в толкании ядра в классе F37. Он показал результат 15,78 метра.

Серебряным призёром соревнований стал Ахмед Бен Мослах из Туниса (14,50), бронза у представителя Бразилии Жоао Виктора Тейшейры де Соузы Силвы с результатом 14,45 метра.

На данный момент паралимпийская сборная России обошла Австралию и поднялась на третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 26 медалей: девять золотых, семь серебряных и 10 бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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