50-летняя Елена Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе
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50-летняя россиянка Елена Прокофьева завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). В решающем поединке Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне.
Матч закончился со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой. Спортсменки выступают в классе 11, к нему относятся лица с интеллектуальными нарушениями.
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Отметим, что медаль Прокофьевой стала для сборной России 32-й на Паралимпиаде-2020. На счету российской команды 11 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых наград. Россияне занимают третью строчку в медальном зачёте, уступая командам Китая и Великобритании.
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