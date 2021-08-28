Россиянка Буткова завоевала бронзу Паралимпийских игр в плавании на дистанции 150 метров

Российская пловчиха Наталья Буткова завоевала бронзовую медаль на дистанции 150 метров комплексом на Паралимпийских играх в Токио (Япония). Спортсменка финишировала с результатом 2.53,25 секунды.

Обладательницами золота и серебра стали представительницы Китая Лю Ю (2.41,91) и Чжоу Янфэй (2.47,41).

На данный момент паралимпийская сборная России занимает третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 34 медали: 12 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых. Лидирует в рейтинге Китай, который в сумме завоевал 56 медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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