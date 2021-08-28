Россияне Крутова и Леонов завоевали бронзу Паралимпийских игр в стрельбе из лука

Российские спортсмены Елена Крутова и Алексей Леонов завоевали бронзовые медали в смешанных соревнованиях в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в Токио (Япония). Они выступали в классе W1.

В противостоянии за бронзовую медаль россияне победили команду Южной Кореи со счетом 132:127.

Награда Крутовой и Леонова — первая для сборной России в соревнованиях по стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 39 медалей: 13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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