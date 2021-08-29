Пловец Дмитрий Черняев принёс России 15-е золото на Паралимпийских играх в Токио

Российский пловец Дмитрий Черняев стал чемпионом Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) на дистанции 100 метров брассом. Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 31,96 секунд, что является мировым рекордом. Вторым стал колумбиец Мойсес Фуэнтес Гарсия (1.35,86), третьим – грек Антониос Цапатакис (1.40,20). Другой россиянин, Александр Мольков, пришёл к финишу четвёртым (1.41,27).

Спортсмены соревнуются в категории SB4. У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, либо они могут совершать движения руками, но у них не работают туловище или ноги.

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Для паралимпийской сборной России это 15-е золото на Играх, также россияне завоевали 9 серебряных и 23 бронзовые награды.