Российские лучники Артахинова и Шигаев стали бронзовыми призёрами Паралимпийских игр

Российские лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в смешанных соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В матче за третье место россияне победили команду Ирана со счётом 153:151. Золото завоевали китайские спортсмены, которые в финале оказались сильнее сборной Турции (153:152).

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте, имея в своём активе 51 медаль: 15 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании.