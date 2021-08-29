Бывший террорист, приговорённый к 84 годам тюремного заключения, выступил на Паралимпиаде

64-летний испанский пловец Себастьян Родригес Велозу, ранее осуждённый за террористическую деятельность, выступил на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Себастьян вошёл в состав смешанной эстафеты 4х50 вольным стилем.

По информации издания Тhe Sydney Morning Herald, в 1980-х Родригес был членом левой боевой террористической группировки в Испании, более десяти лет организация устраивала взрывы, перестрелки и нападения на граждан. Родригес якобы даже участвовал в убийстве известного бизнесмена Рафаэля Падуры в книжном магазине в 1984 году. Себастьян был задержан в 1985-м и приговорён к 84 годам заключения. В тюрьме испанец объявил голодовку, которая продлилась 432 дня. Из-за тотального голода у заключённого отнялись ноги, в 1994 году Родригес вышел из тюрьмы согласно новому закону Испании, который разрешает условно-досрочное освобождение тяжелобольным заключённым.

Выйдя из тюрьмы, Родригес начал заниматься плаванием, всего за профессиональную карьеру пловца он завоевал пять наград Паралимпиады.