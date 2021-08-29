Бывший террорист, приговорённый к 84 годам тюремного заключения, выступил на Паралимпиаде

64-летний испанский пловец Себастьян Родригес Велозу, ранее осуждённый за террористическую деятельность, выступил на Паралимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Себастьян вошёл в состав смешанной эстафеты 4х50 вольным стилем.
По информации издания Тhe Sydney Morning Herald, в 1980-х Родригес был членом левой боевой террористической группировки в Испании, более десяти лет организация устраивала взрывы, перестрелки и нападения на граждан. Родригес якобы даже участвовал в убийстве известного бизнесмена Рафаэля Падуры в книжном магазине в 1984 году. Себастьян был задержан в 1985-м и приговорён к 84 годам заключения. В тюрьме испанец объявил голодовку, которая продлилась 432 дня. Из-за тотального голода у заключённого отнялись ноги, в 1994 году Родригес вышел из тюрьмы согласно новому закону Испании, который разрешает условно-досрочное освобождение тяжелобольным заключённым.
Выйдя из тюрьмы, Родригес начал заниматься плаванием, всего за профессиональную карьеру пловца он завоевал пять наград Паралимпиады.
- 29 августа 2021
-
16:48
-
16:27
-
15:34
-
14:47
-
14:41
-
14:36
-
14:25
-
13:44
-
12:59
-
12:51
-
12:23
-
12:14
-
12:06
-
11:37
-
06:44
-
06:28
-
00:22
- 28 августа 2021
-
15:38
-
14:19
-
14:12
-
13:27
-
13:24
-
13:04
-
12:41
-
12:40
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:08
-
08:47
-
08:06
-
07:53
-
05:11
-
04:55
- 27 августа 2021
-
15:28