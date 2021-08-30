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Богдан Мозговой выиграл заплыв на Играх в Токио с паралимпийским рекордом

Богдан Мозговой выиграл заплыв на Играх в Токио с паралимпийским рекордом
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Российский спортсмен Богдан Мозговой завоевал золотую медаль в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх в Токио.

Мозговой опередил соперников на дистанции 100 метров на спине. Результат россиянина — 1 минута 1,65 секунды, что является паралимпийским рекордом.

В активе российских паралимпийцев 56 медали: 16 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых. В копилке команды США в общей сложности 45 наград: 17 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых. Безоговорочным лидером рейтинга является Китай: 51 золотая медаль, 32 серебряные и 29 бронзовых. На втором месте идёт сборная Великобритании, в активе британских спортсменов – 25 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится 5 сентября.

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