Антон Кулятин завоевал золото Паралимпиады в беге на дистанции 1 500 метров

Российский легкоатлет Антон Кулятин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр Токио в беге на дистанции 1 500 метров в классе T12.

Он преодолел дистанцию за 3.54,04. Серебро завоевал представитель Туниса Руай Жебабли (3.54,55). Третье место занял австралиец Джарид Клиффорд (3.54,69). Россиянин Александр Костин занял четвёртое место (3.55,57), Егор Шаров стал пятым (3.56,36).

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. На данный момент в медальном зачёте Россия обошла США и поднялась на третье место — 21 золотая, 11 серебряных и 32 бронзовые медали. Лидирует Китай (54-35-30), на втором месте — Великобритания (27-21-22). От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.