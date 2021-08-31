Россиянин Швецов завоевал серебро Паралимпиады в беге на 400 метров

Российский атлет Евгений Швецов завоевал серебро в беге на дистанции 400 метров среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он преодолел дистанцию за 53,60 секунды.

Победу в соревнованиях одержал австралиец Джеймс Тёрнер (52,80). Бронзовым призёром стал представитель Новой Зеландии Уильям Стедмэн (54,75). Отметим, что Тёрнер установил паралимпийский рекорд, превзойдя достижение Швецова, показанное на Паралимпиаде-2012.

Ранее на Паралимпиаде российский атлет Владимир Свиридов завоевал золотую в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 31-летний легкоатлет показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя собственное достижение на 35 сантиметров.

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачета с 22 золотыми, 12 серебряными и 33 бронзовыми наградами.

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