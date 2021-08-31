Байлз рассказала о том, что её психологические проблемы начались до начала Игр в Токио

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала о том, что столкнулась с психологическими проблемами ещё до Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Я бы даже не сказала, что проблемы начались в Токио. Мне кажется, что это сидело во мне уже давно и просто накапливалось со временем.

Я думаю, что Олимпиада просто стала для меня стресс-фактором. В конце концов, моё тело и разум просто сказали «нет». Но я сама не знала, что переживаю это, пока этого не случилось.



Я ожидала увидеть сильную негативную реакцию. Но всё было наоборот. Тогда я впервые почувствовала себя человеком. Я была не Симоной Байлз, а просто Симоной, и люди проявили уважение к этому», — приводит слова спортсменки The Japan Times.

Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке, который провалила. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке. Однако выступила на бревне, где завоевала бронзу.