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Байлз рассказала о том, что её психологические проблемы начались до начала Игр в Токио

Байлз рассказала о том, что её психологические проблемы начались до начала Игр в Токио
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала о том, что столкнулась с психологическими проблемами ещё до Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Я бы даже не сказала, что проблемы начались в Токио. Мне кажется, что это сидело во мне уже давно и просто накапливалось со временем.

Я думаю, что Олимпиада просто стала для меня стресс-фактором. В конце концов, моё тело и разум просто сказали «нет». Но я сама не знала, что переживаю это, пока этого не случилось.

Я ожидала увидеть сильную негативную реакцию. Но всё было наоборот. Тогда я впервые почувствовала себя человеком. Я была не Симоной Байлз, а просто Симоной, и люди проявили уважение к этому», — приводит слова спортсменки The Japan Times.

Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке, который провалила. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке. Однако выступила на бревне, где завоевала бронзу.

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