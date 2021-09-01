Российский пловец Вдовин победил на Паралимпиаде с мировым рекордом

Российский спортсмен Андрей Вдовин стал первым на дистанции 400 метров в классе Т37 на Паралимпийских играх в Токио.
Россиянин завоевал золото с новым мировым рекордом — 49,34 секунды. Вдовин превзошёл собственный же предыдущий рекорд — 50,45 секунды. Вторым в заплыве стал американец Ник Мэйхью (50,26 секунды), замкнул тройку призёров россиянин Чермен Кобесов (50,44 секунды).
В настоящее время российская команда с 26 золотыми, 17 серебряными и 34 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая и Великобритании. Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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