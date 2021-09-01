Егор Ефросинин завоевал серебряную медаль в плавании на Паралимпийских играх в Токио

Российский спортсмен Егор Ефросинин завоевал серебряную медаль в плавании на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) в классе SB7 брассом на дистанции 100 метров.

Россиянин проплыл дистанцию за 1.16,43 минуты. Колумбиец Карлос Серрано стал чемпионом с паралимпийским рекордом — 1.12, 01 минуты. Бронзу завоевал Блэйк Кокрэн из Австралии.

В настоящее время российская команда с 27 золотыми, 18 серебряными и 35 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая (64-40-32) и Великобритании (29-23-30).



Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.



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