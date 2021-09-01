Андрей Калина стал паралимпийским чемпионом в плавании

Российский спортсмен Андрей Калина завоевал золотую медаль в плавании комплексом на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) на дистанции 200 метров в классе SM9.

Его результат — 2.14,90 минуты. Второе место занял австралиец Тимоти Ходжа. Бронзовым призёром стал Уго Дидье из Франции.



Ранее Калина уже завоёвывал золото на этой Паралимпиаде. Он выиграл заплыв на 100 метров брассом.

В настоящее время российская команда с 29 золотыми, 18 серебряными и 35 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая (64-41-33) и Великобритании (30-23-30).

Паралимпийские игры в Токио — 2020 завершатся 5 сентября.

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