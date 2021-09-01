Руслан Кузнецов стал чемпионом Паралимпийских игр в велоспорте в групповой гонке

Российский спортсмен Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль в велоспорте на летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) в велогонке на шоссе в классе H3.

Кузнецов преодолел дистанцию в 79,2 км за 2 часа 34 минуты 35 секунд, опередив Хайнца Фрая из Швейцарии в финишном створе. Третье место занял австриец Вальтер Аблингер с результатом 2:35:06.

Ранее Кузнецов занял 4-е место в гонке с раздельным стартом, проиграв бронзовому призёру 0,56 секунды.

В настоящее время российская команда с 28 золотыми, 18 серебряными и 35 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, впереди расположились сборные Китая (64-40-32) и Великобритании (30-23-30).

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