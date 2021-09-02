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Пловец Емельянцев завоевал серебро Паралимпийских игр на дистанции 100 метров на спине

Пловец Емельянцев завоевал серебро Паралимпийских игр на дистанции 100 метров на спине
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Российский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал серебряную медаль Паралимпиады в Токио (Япония) на дистанции 100 метров на спине. Он показал результат 59,05 секунды.

Первым стал австралиец Бенджамин Джеймс Ханс, который стал быстрее россиянина на 1,32 секунды. Бронза досталась британцу Рису Данну. Он финишировал со временеи 59,97 секунды.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 21 серебряными и 40 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (75-45-38), Великобритания — на втором (33-26-34).

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Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

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