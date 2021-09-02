Стало известно, кто будет знаменосцем россиян на церемонии закрытия Паралимпиады

Пловец Роман Жданов станет знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио (Япония).

«Сегодня Роман Жданов был утвержден знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио. Роман успешно выступает на Играх и в данный момент завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых рекорда мира», — цитирует ТАСС исполняющего обязанности президента ПКР Павла Рожкова.

Роману Жданову 23 года, он является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием, установив два мировых рекорды. Также россиянин завоевал бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.

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